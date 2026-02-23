GameStop-Aktie legt leicht zu: Gewinn über den Erwartungen, Umsatz enttäuscht
Der Meme-Aktien-Star GameStop hat seine mit Spannung erwartete Bilanz präsentiert. So fielen die Zahlen des Videospielehändlers aus.
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Der Videospielehändler GameStop hat das vierte Quartal 2025 mit einem Gewinn je Aktie von 0,49 US-Dollar beendet. Im vierten Quartal des Vorjahres hatten noch 0,30 US-Dollar in den Büchern gestanden. Analysten hatten zuvor mit einem Gewinn je Aktie von 0,34 US-Dollar gerechnet, damit schlug sich GameStop besser als erwartet.
Der Umsatz lag im Schlussquartal daneben bei 1,104 Milliarden US-Dollar, nach 1,28 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von 1,37 Milliarden US-Dollar.
Im Gesamtjahr 2025 verdiente GameStop 1,45 US-Dollar je Aktie nach 0,33 US-Dollar je Aktie im Jahr zuvor und Analystenschätzungen von 0,94 US-Dollar. Der Umsatz lag nach 3,630 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr 2024 unterdessen bei 3,82 Milliarden US-Dollar (Analystenschätzungen 4,31 Milliarden US-Dollar).
Die GameStop-Aktie legt nachbörslich an der NYSE in einer ersten Reaktion überschaubare 0,76 Prozent auf 22,98 US-Dollar zu.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
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