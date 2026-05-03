ON Semiconductor-Aktie leichter: Halbleiterkonzern schreibt rote Zahlen
Für Anleger im Halbleitersektor wurde es am Montag spannend: ON Semi hat seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung berichtet.
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Für ON Semiconductor ist das Q1 2026 mit einem erneuten Verlust zu Ende gegangen. Nach einem Verlust von 1,150 US-Dollar je Aktie in der entsprechenden Vorjahresperiode verlor das Unternehmen im abgelaufenen Jahresviertel 0,08 US-Dollar. Analysten hatten zuvor einen Gewinn von 0,612 US-Dollar je Aktie erwartet.
Der Umsatz stieg daneben von 1,45 Milliarden US-Dollar auf 1,51 Milliarden US-Dollar und fiel damit besser aus als am Markt erwartet worden war (1,49 Milliarden US-Dollar).
Die Aktie von ON Semi zeigt sich an der NASDAQ nachbörslich 4,43 Prozent schwächer bei 97,52 Dollar.
Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net
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