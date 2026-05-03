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ON Semiconductor-Aktie leichter: Halbleiterkonzern schreibt rote Zahlen

04.05.26 22:10 Uhr
ON Semiconductor-Aktie an der NASDAQ leichter: Rote Zahlen überzeugen Anleger nicht | finanzen.net

Für Anleger im Halbleitersektor wurde es am Montag spannend: ON Semi hat seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung berichtet.

Werte in diesem Artikel
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ON Semiconductor Corp.
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Für ON Semiconductor ist das Q1 2026 mit einem erneuten Verlust zu Ende gegangen. Nach einem Verlust von 1,150 US-Dollar je Aktie in der entsprechenden Vorjahresperiode verlor das Unternehmen im abgelaufenen Jahresviertel 0,08 US-Dollar. Analysten hatten zuvor einen Gewinn von 0,612 US-Dollar je Aktie erwartet.

Der Umsatz stieg daneben von 1,45 Milliarden US-Dollar auf 1,51 Milliarden US-Dollar und fiel damit besser aus als am Markt erwartet worden war (1,49 Milliarden US-Dollar).

Die Aktie von ON Semi zeigt sich an der NASDAQ nachbörslich 4,43 Prozent schwächer bei 97,52 Dollar.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

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