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Bilanz präsentiert

PayPal-Aktie dennoch in Rot: Gewinnrückgang fällt schwächer aus als erwartet

PayPal-Aktie dennoch in Rot: Gewinnrückgang fällt schwächer aus als erwartet

PayPal hat am Dienstag vor Start an den US-Börsen seine Kennzahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgestellt. So schnitt der Zahlungsdienstleister ab.

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PayPal hat heute die Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2026 präsentiert. Beim Gewinn je Aktie (EPS) meldete der Zahlungsdienstleister 1,38 US-Dollar. Die Prognosen der Analysten für das jüngste Jahresviertel beliefen sich im Durchschnitt auf ein EPS von 1,28 US-Dollar. Im Vergleich dazu hatte PayPal ein Jahr zuvor noch einen Gewinn pro Aktie von 1,40 US-Dollar verzeichnet.

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Der Quartalsumsatz des Unternehmens belief sich auf 8,7 Milliarden US-Dollar. Hier hatten sich die Erwartungen der Experten im Vorfeld auf 8,47 Milliarden US-Dollar belaufen. Im Vorjahresquartal hatte PayPal 8,288 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Die an der NASDAQ notierte PayPal-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Handel zeitweise 1,78 Prozent tiefer bei 55,07 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images

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12.02.21 PayPal Outperform Credit Suisse Group
25.06.20 PayPal buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.19 PayPal Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.01.19 PayPal Overweight Barclays Capital
19.10.18 PayPal Outperform BMO Capital Markets