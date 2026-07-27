PayPal-Aktie dennoch in Rot: Gewinnrückgang fällt schwächer aus als erwartet
PayPal hat am Dienstag vor Start an den US-Börsen seine Kennzahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgestellt. So schnitt der Zahlungsdienstleister ab.
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PayPal hat heute die Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2026 präsentiert. Beim Gewinn je Aktie (EPS) meldete der Zahlungsdienstleister 1,38 US-Dollar. Die Prognosen der Analysten für das jüngste Jahresviertel beliefen sich im Durchschnitt auf ein EPS von 1,28 US-Dollar. Im Vergleich dazu hatte PayPal ein Jahr zuvor noch einen Gewinn pro Aktie von 1,40 US-Dollar verzeichnet.
Der Quartalsumsatz des Unternehmens belief sich auf 8,7 Milliarden US-Dollar. Hier hatten sich die Erwartungen der Experten im Vorfeld auf 8,47 Milliarden US-Dollar belaufen. Im Vorjahresquartal hatte PayPal 8,288 Milliarden US-Dollar umgesetzt.
Die an der NASDAQ notierte PayPal-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Handel zeitweise 1,78 Prozent tiefer bei 55,07 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
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|12.02.21
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|PayPal Outperform
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|07.01.19
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|19.10.18
|PayPal Outperform
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