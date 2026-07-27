Bilanz präsentiert

PayPal-Aktie klettert: Gewinnrückgang fällt schwächer aus als erwartet

28.07.26 15:34 Uhr

PayPal hat am Dienstag vor Start an den US-Börsen seine Kennzahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgestellt. So schnitt der Zahlungsdienstleister ab.

Werbung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen KI-Nachrichtenüberblick • PayPal verzeichnete im zweiten Geschäftsquartal 2026 einen Gewinn je Aktie von 1,38 US-Dollar, über den Analystenerwartungen von 1,28 US-Dollar, lag jedoch leicht unter dem Vorjahreswert von 1,40 US-Dollar. • Der Quartalsumsatz stieg auf 8,7 Milliarden US-Dollar, übertraf die Erwartungen von 8,47 Milliarden US-Dollar und lag auch über dem Vorjahresquartal mit 8,288 Milliarden US-Dollar. • Die Aktie von PayPal fiel im vorbörslichen Handel um 1,78 Prozent auf 55,07 US-Dollar.

PayPal hat heute die Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2026 präsentiert. Beim Gewinn je Aktie (EPS) meldete der Zahlungsdienstleister 1,38 US-Dollar. Die Prognosen der Analysten für das jüngste Jahresviertel beliefen sich im Durchschnitt auf ein EPS von 1,28 US-Dollar. Im Vergleich dazu hatte PayPal ein Jahr zuvor noch einen Gewinn pro Aktie von 1,40 US-Dollar verzeichnet. Werbung Der Quartalsumsatz des Unternehmens belief sich auf 8,7 Milliarden US-Dollar. Hier hatten sich die Erwartungen der Experten im Vorfeld auf 8,47 Milliarden US-Dollar belaufen. Im Vorjahresquartal hatte PayPal 8,288 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Die an der NASDAQ notierte PayPal-Aktie zeigt sich im Handel zeitweise 2,91 Prozent höher bei 57,70 US-Dollar. Carolin Ludwig, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf PayPal Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PayPal Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images