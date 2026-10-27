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Bilanz präsentiert

PayPal-Aktie trotzdem freundlich: Konzern bleibt hinter den Erwartungen zurück

PayPal-Aktie trotzdem freundlich: Konzern bleibt hinter den Erwartungen zurück

PayPal hat am Dienstag vor US-Handelsbeginn die Geschäftszahlen für das vergangene Quartal veröffentlicht. So fielen die Ergebnisse des Zahlungsdienstleisters aus.

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PayPal Inc
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PayPal legte heute seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 vor. Beim Gewinn je Aktie (EPS) erzielte der Zahlungsdienstleister 1,25 US-Dollar. Analysten hatten für das abgelaufene Jahresviertel im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,31 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahreszeitraum hatte PayPal noch 1,30 US-Dollar je Aktie verdient.

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Der Umsatz des Unternehmens erreichte im Berichtsquartal 8,6 Milliarden US-Dollar. Die Markterwartungen hatten sich zuvor auf durchschnittlich 8,71 Milliarden US-Dollar belaufen. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte PayPal einen Umsatz von 8,42 Milliarden US-Dollar erzielt.

Die an der NASDAQ notierte PayPal-Aktie bewegt sich zeitweise 0,41 Prozent fester bei 55,18 US-Dollar.

Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images

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12.02.21 PayPal Outperform Credit Suisse Group
25.06.20 PayPal buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.19 PayPal Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
07.01.19 PayPal Overweight Barclays Capital
19.10.18 PayPal Outperform BMO Capital Markets

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