PayPal-Aktie unter Druck: Konzern bleibt hinter den Erwartungen zurück
PayPal hat am Dienstag vor US-Handelsbeginn die Geschäftszahlen für das vergangene Quartal veröffentlicht. So fielen die Ergebnisse des Zahlungsdienstleisters aus.
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PayPal legte heute seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 vor. Beim Gewinn je Aktie (EPS) erzielte der Zahlungsdienstleister 1,25 US-Dollar. Analysten hatten für das abgelaufene Jahresviertel im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,31 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahreszeitraum hatte PayPal noch 1,30 US-Dollar je Aktie verdient.
Der Umsatz des Unternehmens erreichte im Berichtsquartal 8,6 Milliarden US-Dollar. Die Markterwartungen hatten sich zuvor auf durchschnittlich 8,71 Milliarden US-Dollar belaufen. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte PayPal einen Umsatz von 8,42 Milliarden US-Dollar erzielt.
Die an der NASDAQ notierte PayPal-Aktie bewegt sich vorbörslich zeitweise 3,58 Prozent schwächer bei 53 US-Dollar.
Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net
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