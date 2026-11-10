Plug Power-Aktie dreht ins Minus: Wasserstoff-Spezialist legt Q3-Zahlen vor – Erwartungen übertroffen
Der Wasserstoff-Konzern Plug Power hat seine Bilanz für das 3. Quartal präsentiert. So entwickelte sich das Geschäft bei Verlust je Aktie und Umsatz im abgelaufenen Jahresviertel.
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Beim Wasserstoff-Spezialisten Plug Power standen im am 30. September 2026 abgelaufenen 3. Quartal die Zeichen auf Break-Even. Im Berichtsquartal wies das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,00 US-Dollar aus. Im Vorfeld hatten 17 Analysten im Schnitt mit einem Fehlbetrag von -0,065 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem im Vorjahreszeitraum noch -0,310 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatten.
Auf der Einnahmenseite verbuchte der US-Konzern in den vergangenen drei Monaten Erlöse in Höhe von 200,6 Millionen US-Dollar. Damit fiel das Umsatzplus höher aus als von Experten veranschlagt: Die Prognosen von 17 Analysten hatten sich vorab auf durchschnittlich 198,4 Millionen US-Dollar belaufen (Vorjahr: 177,1 Millionen US-Dollar).
Im nachbörslichen NASDAQ-Handel reagiert die Plug Power-Aktie auf das Zahlenwerk zunächst mit einem Plus, zuletzt ging es aber 0,67 Prozent auf 1,4900 US-Dollar nach unten.
Alexandra Hesse, Thomas Zoller, Martina Köhler, Redaktion Finanzen.net
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