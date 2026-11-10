Plug Power-Aktie schwächelt dennoch: Wasserstoff-Spezialist legt Q3-Zahlen vor – Erwartungen übertroffen

KI-Nachrichtenüberblick

• Plug Power verzeichnete im dritten Quartal 2026 eine Verbesserung des Ergebnisses je Aktie auf einen Verlust, der deutlich geringer ausfiel als im Vorjahr.

• Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr, lag aber unter den Erwartungen der Analysten, die durchschnittlich 198,4 Millionen US-Dollar prognostiziert hatten.