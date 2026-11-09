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Bilanz präsentiert

Plug Power-Aktie stärker: Wasserstoff-Spezialist legt Q3-Zahlen vor – Erwartungen übertroffen

Plug Power-Aktie stärker: Wasserstoff-Spezialist legt Q3-Zahlen vor – Erwartungen übertroffen

Der Wasserstoff-Konzern Plug Power hat seine Bilanz für das 3. Quartal präsentiert. So entwickelte sich das Geschäft bei Verlust je Aktie und Umsatz im abgelaufenen Jahresviertel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1.34 EUR 0.03 EUR 2.66 %
Charts | News | Analysen

Beim Wasserstoff-Spezialisten Plug Power standen im am 30. September 2026 abgelaufenen 3. Quartal die Zeichen auf Break-Even. Im Berichtsquartal wies das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,00 US-Dollar aus. Im Vorfeld hatten 17 Analysten im Schnitt mit einem Fehlbetrag von -0,065 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem im Vorjahreszeitraum noch -0,310 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatten.

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Auf der Einnahmenseite verbuchte der US-Konzern in den vergangenen drei Monaten Erlöse in Höhe von 200,6 Millionen US-Dollar. Damit fiel das Umsatzplus höher aus als von Experten veranschlagt: Die Prognosen von 17 Analysten hatten sich vorab auf durchschnittlich 198,4 Millionen US-Dollar belaufen (Vorjahr: 177,1 Millionen US-Dollar).

Im nachbörslichen NASDAQ-Handel reagiert die Plug Power-Aktie auf das Zahlenwerk zeitweise mit einem Plus von 2,67 Prozent auf 1,5401 US-Dollar.

Alexandra Hesse, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.03.19 Plug Power Buy B. Riley FBR
23.08.18 Plug Power Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
25.07.17 Plug Power Outperform FBR & Co.
06.04.17 Plug Power Outperform FBR & Co.
06.04.17 Plug Power Buy Rodman & Renshaw, LLC

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