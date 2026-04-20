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UnitedHealth reagiert mit Kurssprung auf Bilanzvorlage: Zahlen fallen besser aus als erhofft

21.04.26 12:14 Uhr
NYSE-Aktie UnitedHealth nach verbessertem Gewinn im Aufwind | finanzen.net

Vor US-Börsenstart wurde es für Anleger von UnitedHealth spannend: Das Unternehmen hat seine Bücher geöffnet. So fielen die Zahlen aus.

Werte in diesem Artikel
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UnitedHealth Inc.
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Der US-Versicherungsriese UnitedHealth hat seine Bilanz für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Nach dem Stichtag zum 31.03.2026 zeigt sich nun, ob das Schwergewicht die Erwartungen der Analysten erfüllen konnte oder ob der Konzern mit Gegenwind zu kämpfen hatte.

Beim Gewinn je Aktie (EPS) verzeichnete das Unternehmen im ersten Jahresviertel einen Wert von 6,9 US-Dollar. Damit übertraf UnitedHealth die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten, die im Vorfeld bei 6,58 US-Dollar gelegen hatten. Im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem noch ein EPS von 6,85 US-Dollar erzielt wurde, entspricht dies einer Verbesserung.

Auf der Umsatzseite verbuchte der Konzern im abgelaufenen Quartal insgesamt 111,7 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit einem leichten Rückgang auf 109,43 Milliarden US-Dollar gerechnet, nachdem im Vorjahreszeitraum noch 109,58 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden waren. UnitedHealth übertraf somit die Prognosen.

Für das gesamte Fiskaljahr bleiben die Analysten dennoch fokussiert: Im Durchschnitt erwarten sie einen Gewinn je Aktie von 17,86 US-Dollar, was deutlich über dem Vorjahreswert von 13,23 US-Dollar läge. Beim Gesamtumsatz wird für das laufende Jahr mit rund 440,54 Milliarden US-Dollar gerechnet, nach 447,57 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Die UnitedHealth-Aktie klettert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 6,09 Prozent auf 343,17 US-Dollar.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

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