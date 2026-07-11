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Bilanz steht an

Ausblick: Citigroup präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Citigroup präsentiert Quartalsergebnisse

Mit diesen Ergebnissen rechnen Analysten für die kommende Citigroup-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Citigroup Inc.
121.96 EUR 0.82 EUR 0.68 %
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Citigroup wird am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

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17 Analysten schätzen, dass Citigroup für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,74 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet.

Citigroup soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,74 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 45,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,95 USD, gegenüber 6,99 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 94,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 169,16 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gary yim / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
10.10.22 Citigroup Neutral Credit Suisse Group
21.01.21 Citigroup Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.20 Citigroup Outperform RBC Capital Markets
02.04.20 Citigroup Hold Deutsche Bank AG
08.01.20 Citigroup Outperform RBC Capital Markets