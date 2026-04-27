Ausblick: Mercedes-Benz legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Was Analysten von der Mercedes-Benz-Bilanz erwarten.
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,37 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,74 EUR je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 31,87 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 33,22 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,73 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 5,34 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 132,29 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 132,21 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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