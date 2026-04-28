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Ausblick: Reddit verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

29.04.26 08:03 Uhr
NYSE-Aktie Reddit kurz vor Zahlenpräsentation: Die Expertenerwartungen auf einen Blick | finanzen.net

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die Reddit-Bilanz voraus.

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Reddit wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 23 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,569 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Reddit 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten ein Plus von 54,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 607,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 392,4 Millionen USD umgesetzt.

27 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,10 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 31 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,14 Milliarden USD, gegenüber 2,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com

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