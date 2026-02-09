Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Mit Zahlen wird Robinhood am Dienstag nach US-Börsenschluss aufwarten.
Werte in diesem Artikel
Robinhood gibt am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
14 Analysten schätzen, dass Robinhood für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,631 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet.
14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 33,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,01 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,35 Milliarden USD aus.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, gegenüber 1,56 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 4,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,98 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Robinhood News
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com