Bilanz steht an

Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

10.02.26 16:43 Uhr
Mit Zahlen wird Robinhood am Dienstag nach US-Börsenschluss aufwarten.

Robinhood gibt am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten schätzen, dass Robinhood für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,631 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 33,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,01 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,35 Milliarden USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, gegenüber 1,56 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 4,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,98 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

