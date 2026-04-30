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Ausblick: Wacker Neuson legt Quartalsergebnis vor

06.05.26 10:49 Uhr
Ausblick: Wacker Neuson legt Quartalsergebnis vor | finanzen.net

Wacker Neuson legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wacker Neuson SE
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Wacker Neuson SE wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,350 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 586,8 Millionen EUR - ein Plus von 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wacker Neuson SE 493,5 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie, gegenüber 1,14 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,34 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 2,22 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com

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