Ausblick: Wacker Neuson legt Quartalsergebnis vor

Bilanz steht an

Wacker Neuson legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

Wacker Neuson SE wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

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Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,350 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 586,8 Millionen EUR - ein Plus von 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wacker Neuson SE 493,5 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie, gegenüber 1,14 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,34 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 2,22 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net