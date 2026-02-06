Ausblick: Wolfspeed mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Wolfspeed wird am Dienstag seine Bücher öffnen.
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Wolfspeed lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -3,780 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 103,23 Prozent verringert. Damals waren -1,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 19,09 Prozent auf 150,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Wolfspeed noch 185,4 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -13,080 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -11,390 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 672,2 Millionen USD, gegenüber 757,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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