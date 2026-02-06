Ausblick: Wolfspeed mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bilanz steht an

Wolfspeed wird am Dienstag seine Bücher öffnen.

Wolfspeed lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

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Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -3,780 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 103,23 Prozent verringert. Damals waren -1,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 19,09 Prozent auf 150,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Wolfspeed noch 185,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -13,080 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -11,390 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 672,2 Millionen USD, gegenüber 757,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net