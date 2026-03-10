DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9900 -1,2%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.878 -0,5%Euro1,1642 +0,3%Öl88,13 -3,6%Gold5.205 +0,3%
Bilanz steht ins Haus

Ausblick: Zalando zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

11.03.26 07:17 Uhr
Zalando-Aktie im Blick: Das prognostizieren Analysten bei Umsatz und Gewinn | finanzen.net

Zalando gewährt einen Blick in die Bücher - was Analysten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
20,40 EUR 0,20 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zalando wird am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,643 EUR gegenüber 0,460 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,03 Prozent auf 4,09 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,30 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,26 EUR, gegenüber 0,970 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 12,33 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,57 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Zalando

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
10.02.2026Zalando BuyJefferies & Company Inc.
09.02.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
03.02.2026Zalando KaufenDZ BANK
26.01.2026Zalando BuyUBS AG
26.01.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
