TAG Immobilien-Aktie dennoch im Minus: Operativer Ergebnissprung dank Mietplus

Bilanz

11.08.26 09:42 Uhr

Höhere Mieten haben TAG Immobilien im ersten Halbjahr angetrieben.

Die Nettomieteinnahmen stiegen in den sechs Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich insgesamt um 6,7 Prozent auf 196,6 Millionen Euro, wie der im MDAX notierte Immobilienkonzern TAG Immobilien am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dabei seien die Mieten auf vergleichbarer Basis für den gesamten Bestand in Deutschland um 2,9 Prozent und in Polen um 2,4 Prozent gestiegen.

Werbung

Der für die Immobilienbranche wichtige operative Gewinn (FFO I) legte um 9,4 Prozent auf 100,2 Millionen Euro zu. Für das laufende Jahr wurde der Konzern für die Kennziffer zuversichtlicher und peilt nun das obere Ende von 187 bis 197 Millionen Euro an. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 114,5 Millionen Euro, nach 151,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen begründete den Rückgang mit einem niedrigeren Bewertungsergebnis.

TAG Immobilien verlängert Vorstandsvertrag von Co-CEO Hoyer bis 2032

TAG Immobilien bindet COO und Co-CEO Claudia Hoyer bis Ende Juni 2032 an den Konzern. Wie das Hamburger Immobilienunternehmen mitteilte, wurde Hoyers Vertrag im Juli vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert, er endet nun am 30. Juni 2032. Hoyer, die dem Vorstand seit 1. Juli 2012 angehört, führe das Unternehmen weiter in ihrer Rolle als COO und Co-CEO gemeinsam mit dem weiteren Vorstandsmitglied der TAG, Martin Thiel (CFO und Co-CEO), so das MDAX-Unternehmen.

TAG Immobilien rechnet mit 282 Mio EUR Bruttoerlös durch Robyg-IPO

TAG Immobilien rechnet im Zusammenhang mit dem Teil-IPO der polnischen Tochter Robyg im Juni und Juli nun mit einem Bruttoerlös von 282 Millionen Euro für den Konzern. Nach dem IPO bleibe TAG mit einem Anteil von 67,1 Prozent Robyg-Mehrheitsaktionärin und "dem Unternehmen langfristig verbunden", teilte der Hamburger MDAX-Konzern mit.

Werbung

Ende Juni hatte TAG mit brutto 295 Millionen Euro aus dem IPO kalkuliert, basierend auf einem verbleibenden Anteil von 66 Prozent.

Laut Investorenpräsentation wird der bei TAG verbliebene Anteil im Rahmen des IPO mit 580 Millionen Euro bewertet. Bezogen auf die historischen Anschaffungskosten für Robyg 2022 habe TAG damit eine Wertsteigerung ihrer Investition von rund 40 Prozent realisiert. Robyg selbst habe basierend auf dem IPO-Preis von 34,00 Zloty je Aktie eine Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 860 Millionen Euro.

Das im Zuge des IPO freigesetzte Kapital könne der Hamburger Konzern nun gezielt in Mietwohnungsbestände in Deutschland und Polen investieren und damit das Vermietungsergebnis, also den operativen Gewinn FFO I, stärken, das Basis für die Dividendenauschüttung ist.

Werbung

TAG rechnet laut Mitteilung aus dem Verkauf der Robyg-Aktien beim IPO mit einem positiven Effekt auf den Nettowert des Unternehmens EPRA NTA (Net Tangible Assets) in der Größenordnung 55 Millionen Euro bzw. etwas 0,30 Euro je Aktie. Außerdem werde sich der Verschuldungsgrad LTV dadurch um rund 3,2 Prozentpunkte verbessern. Diese Effekte seien im Halbjahresabschluss noch nicht enthalten, da die wesentlichen IPO-Transaktionen erst nach dem 30. Juni stattfanden, so TAG.

Der Robyg-Börsengang sei somit eine "echte Win-win-Situation", sagte TAG-Co-CEO und -COO Claudia Hoyer. "Wir schaffen eine eigenständig gelistete Gesellschaft, behalten eine Mehrheitsbeteiligung mit erheblichem Wert und können gleichzeitig Kapital in unser Mietportfolio reinvestieren, was unseren FFO I zusätzlich stärkt. Damit sehen wir die TAG mit ihrem kombinierten Miet- und Verkaufsgeschäft hervorragend für weiteres wertschaffendes Wachstum positioniert."

TAG Immobilien sinkt dennoch- Halbjahr überzeugt operativ