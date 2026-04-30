Amgen-Aktie schwächer: Höhere Ziele können Anleger nicht überzeugen
Der US-Biotechkonzern Amgen blickt trotz zunehmender Konkurrenz zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Anleger reagieren weniger begeistert.
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2026 werde der Umsatz bei 37,1 bis 38,5 Milliarden Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mit. Zuvor war Amgen von jeweils 100 Millionen Dollar weniger ausgegangen. Experten rechnen bisher mit 37,8 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 21,70 bis 23,10 Dollar liegen. Das sind jeweils 10 Cent mehr als zuvor. Experten erwarten bisher 22,30 Dollar.
Im ersten Quartal hatte Amgen den Umsatz um sechs Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 8,6 Milliarden US-Dollar gesteigert. Dabei wirkten dem um neun Prozent höheren Verkaufsvolumen niedrigere Preise und geringere Lagerbestände etwas entgegen. Der Gewinn legte unter dem Strich um fünf Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar zu. Die Kenngrößen lagen in etwa im Rahmen der Markterwartungen.
Nachbörslich verliert die Amgen-Aktie an der NASDAQ dennoch 1,34 Prozent auf 341,62 US-Dollar.
/he/so
THOUSAND OAKS (dpa-AFX)
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