Cloud-Boom, Gewinnsprung und ein starker Ausblick: Atlassian-Aktie hebt ab

Bilanz überzeugt

07.08.26 15:40 Uhr

Nach Monaten unter Druck meldet der Softwarekonzern Zahlen, die den Markt auf dem falschen Fuß erwischen.

• Der Firmenchef kündigt einen Aktienkaufplan im Wert von bis zu 250 Millionen US-Dollar an, während die Aktie nach den starken Quartalszahlen deutlich zulegt.

• Der Gesamtumsatz im vierten Quartal steigt um 28 Prozent auf 1,8 Milliarden US-Dollar, der Subscription-ARR erreicht 6,61 Milliarden US-Dollar, was auf eine erfolgreiche Umstellung auf Abonnements hindeutet.

• Atlassian übertrifft die Erwartungen mit einem deutlichen Cloud-Wachstum von 31 Prozent und kehrt auf GAAP-Basis in die Gewinnzone zurück.

Cloud-Wachstum beschleunigt sich deutlich über die Erwartungen

Konzern kehrt operativ in die Gewinnzone zurück

Firmenchef kündigt einen Aktienkaufplan im großen Stil an

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Atlassian hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt, die deutlich über den Markterwartungen lagen. Die Aktie des Softwareanbieters springt daraufhin im NASDAQ-Handel um 31,8 Prozent auf 145,20 US-Dollar nach oben, nachdem sie im regulären Geschäft am Vortag noch Verluste verzeichnet hatte. Auslöser waren ein beschleunigtes Cloud-Wachstum und eine Rückkehr in die operative Gewinnzone.

Cloud-Geschäft zieht deutlich an

Der Gesamtumsatz von Atlassian stieg im vierten Quartal um 28 Prozent im Jahresvergleich auf 1,8 Milliarden US-Dollar. Genauer lag der Quartalsumsatz des Anbieters von KI-gestützter Kollaborations- und Team-Produktivitätssoftware bei 1,77 Milliarden US-Dollar nach 1,38 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Das Cloud-Umsatzwachstum beschleunigte sich auf 31 Prozent, ein klares Signal dafür, dass die Umstellung vom lizenzbasierten Data-Center-Geschäft auf Abonnements Fahrt aufnimmt.

Der Subscription-ARR-Wert, also die annualisierten Abonnementerlöse, kletterte auf 6,61 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 23 Prozent. Die Remaining Performance Obligations, also vertraglich gesicherte künftige Umsätze, legten um 44 Prozent auf 4,82 Milliarden US-Dollar zu und deuten auf anhaltende Nachfrage über das laufende Quartal hinaus hin.

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Atlassian-Aktie: Rückkehr in die Gewinnzone

Auf GAAP-Basis erzielte Atlassian im vierten Quartal einen operativen Gewinn von 211 Millionen US-Dollar bei einer Marge von 12 Prozent, nach einem operativen Verlust von 28 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Nettogewinn lag bei 139 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,55 US-Dollar je verwässerter Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 24 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Auf Non-GAAP-Basis stieg der Gewinn je Aktie auf 1,87 US-Dollar von 0,98 US-Dollar, die Non-GAAP-Operating-Marge erreichte 36 Prozent.

Für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 verbuchte Atlassian einen Umsatz von 6,57 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 26 Prozent. Unter dem Strich blieb auf GAAP-Basis noch ein Nettoverlust von 54 Millionen US-Dollar stehen, während das Non-GAAP-Nettoergebnis bei 1,53 Milliarden US-Dollar lag. Der freie Cashflow für das Jahr betrug 1,32 Milliarden US-Dollar. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellte das Unternehmen einen Umsatz zwischen 1,71 und 1,72 Milliarden US-Dollar sowie ein Cloud-Wachstum von rund 28,5 Prozent in Aussicht, für das Gesamtjahr rechnet Atlassian mit rund 13 Prozent Umsatzwachstum und einem weiteren Rückgang der Data-Center-Erlöse um rund 17 Prozent.

Atlassian-Aktie bislang mit schwacher Performance

Vor der Zahlenvorlage stand die Atlassian-Aktie unter erheblichem Druck, seit Jahresbeginn hatte der Titel ein Minus von mehr als 30 Prozent verzeichnet. Ob die starken Quartalszahlen nun den Wendepunkt für den Anteilsschein bedeuten, bleibt abzuwarten.

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CEO Mike Cannon-Brookes kündigte bei der aktuellen Bilanzvorlage an, im Rahmen eines Handelsplans Aktien der Klasse A im Wert von bis zu 250 Millionen US-Dollar am offenen Markt zu erwerben - das kam am Markt gut an.

Das angepeilte Cloud-Wachstum von rund 25,5 Prozent für das Geschäftsjahr 2027 wurde ebenfalls positiv bewertet und dienen als Gradmesser für die kommenden Quartale.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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