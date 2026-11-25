Bilanz veröffentlicht

Der US-Technologie- und Infrastrukturkonzern Dell Technologies hat seine Geschäftszahlen veröffentlicht. So entwickelte sich das Geschäft des HP-Rivalen bei Umsatz und Gewinn je Aktie.

• Die Aktie reagierte nachbörslich an der NYSE zeitweise mit XXX Prozent auf die Zahlen, wobei die genaue Kursentwicklung noch unklar ist.

• Der Umsatz lag bei XXX Milliarden US-Dollar, was die Schätzungen von 49,32 Milliarden US-Dollar deutlich übertraf im Vergleich zu 27,05 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

• Dell Technologies erzielte im dritten Quartal einen Gewinn je Aktie von XXX US-Dollar, deutlich über den erwarteten 6,62 US-Dollar, verglichen mit 2,28 US-Dollar im Vorjahresquartal.

Der US-Computer- und Serverhersteller Dell Technologies hat Einblick in die Bücher des am 31. Oktober 2026 abgelaufenen 3. Quartals gewährt. Unter dem Strich erzielte der Konzern ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 9,45 US-Dollar. Im Vorfeld hatten 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,62 US-Dollar je Anteilsschein gerechnet, nachdem im entsprechenden Vorjahresquartal noch 2,28 US-Dollar in den Büchern gestanden hatten.

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Rekordumsatz übertrifft Erwartungen

Auf der Einnahmenseite verbuchte der HP-Konkurrent in den vergangenen drei Monaten einen Rekordumsatz von 54,9 Milliarden US-Dollar. Damit schnitt Dell Technologies im Vergleich zu den Marktprognosen besser ab: Die durchschnittliche Schätzung von 23 Marktbeobachtern hatte sich vorab auf 49,32 Milliarden US-Dollar belaufen, nach 27,05 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Dell hebt Umsatzprognose an

Die anhaltend boomende Nachfrage nach Infrastruktur für KI-Rechenzentren stimmt den Technologie-Konzern Dell optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Statt mit 192 Milliarden US-Dollar kalkuliert das Unternehmen nun mit 202 Milliarden Dollar (184 Mrd Euro) Umsatz, was laut der Mitteilung vom Dienstagabend im Jahresvergleich ein Plus von 78 Prozent wäre. Die Nachfrage nehme weltweit weiter zu, sagte der für das operative Tagesgeschäft zuständige Vorstand (COO) Jeff Clarke laut Mitteilung. So soll allein der Verkauf von KI-optimierten Servern 78 Milliarden Dollar Erlös einspielen, 4 Milliarden mehr als bislang geplant.

Generell sei die Kundenbasis von Dell breit diversifiziert, erläuterte Finanzvorstand David Kennedy in einem Fernsehinterview. Die Nachfrage komme aus einer zweistelligen Zahl an Ländern und aus ganz unterschiedlichen Bereichen, dabei sowohl aus der Wirtschaft als auch von staatlichen Akteuren.

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Im am 30. Oktober abgelaufenen dritten Geschäftsquartal verdoppelte Dell den Umsatz im Jahresvergleich auf 54,9 Milliarden Dollar. Der Gewinn unter dem Strich schwoll um knapp 270 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar an. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie stieg ähnlich sprunghaft auf 9,45 Dollar; hier nimmt sich die Unternehmensführung im Geschäftsjahr nun mit 29,68 Dollar deutlich mehr vor als bislang.

Alles in allem übertraf Dell im Quartal sowie mit dem Ausblick die durchschnittlichen Analystenschätzungen. Der Vorstand hob das Volumen der geplanten Aktienrückkäufe zudem um 25 Milliarden Dollar an.

Die Server von Dell sind größtenteils mit NVIDIA-Chips ausgestattet, die bevorzugt zum Training und zur Anwendung von KI-Modellen eingesetzt werden. Die starke Nachfrage lässt die NVIDIA-Chips allerdings auch immer teurer werden, sodass Dell derzeit versucht, in dem Geschäftsbereich seine steigenden Kosten zu senken. Im laufenden vierten Quartal dürfte sich die Marge im Serverbereich allerdings von zuletzt 17 auf 15 Prozent verringern, kündigte Dell an. Grund sei der steigende Absatz von KI-Servern, deren Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich liege.

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Dell-Aktie fällt dennoch

Die Dell-Aktie verliert im NYSE-Handel am Mittwoch zeitweise 7,15 Prozent auf 274,17 US-Dollar. Das Papier war zuletzt im Zuge einer KI-Korrektur an der Börse deutlich vom im September erreichten Rekordhoch über 595 Dollar zurückgekommen, lag aber per Dienstagsschluss 2026 immer noch 135 Prozent im Plus. Das Unternehmen wird an der Börse derzeit mit 188 Milliarden Dollar bewertet.

Zuletzt hatte die Nervosität bei den Anlegern aber zugenommen, da immer häufiger Zweifel an der Finanzierbarkeit des weltweiten KI-Ausbaus aufkommen. Diese Sorgen versuchte Dell nun zu mildern. "Wir haben das Quartal mit einem Rekord-Auftragsbestand im KI-Bereich in Höhe von 132 Milliarden Dollar abgeschlossen, nachdem wir Aufträge im Wert von 60 Milliarden Dollar verbucht hatten", sagte Clarke. Dabei seien die Kunden streng auf Bonität sowie auf Zugang zu Kapital, Grundstücken und Strom geprüft worden.

Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Julia Walter, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX