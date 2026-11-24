KI-Nachrichtenüberblick

• Dell Technologies erzielte im dritten Quartal einen Gewinn je Aktie von XXX US-Dollar, deutlich über den erwarteten 6,62 US-Dollar, verglichen mit 2,28 US-Dollar im Vorjahresquartal.

• Der Umsatz lag bei XXX Milliarden US-Dollar, was die Schätzungen von 49,32 Milliarden US-Dollar deutlich übertraf im Vergleich zu 27,05 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.