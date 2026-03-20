Xiaomi-Aktie im Blick: Technologieriese mit gemischtem Zahlenwerk
Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi hat seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte im vierten Quartal.
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Für Xiaomi ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit einem Gewinnanstieg zu Ende gegangen. Das Unternehmen verdiente im Berichtsquartal 0,29 CNY je Aktie nach 0,320 CNY je Anteilsschein vor Jahresfrist. Damit wurden die Analystenschätzungen übertroffen, die im Vorfeld bei einem EPS von 0,24 CNY gelegen hatten.
Der Umsatz verbesserte sich daneben von 109,01 Milliarden CNY auf 116,92 Milliarden CNY, damit erlöste Xiaomi jedoch weniger als erwartet worden war (117,15 Milliarden CNY).
Die Xiaomi-Aktie hat vor Veröffentlichung der Zahlen in Hongkong 1,93 Prozent fester bei 32,68 HKD geschlossen.
Bettina Schneider, Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Xiaomi, Iryna Imago / Shutterstock.com