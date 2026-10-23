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Bilanz

VINCI-Aktie etwas höher: Umsatz schlägt Erwartungen, Jahresprognose beibehalten

VINCI-Aktie etwas höher: Umsatz schlägt Erwartungen, Jahresprognose beibehalten

Die Geschäfte mit Energielösungen sowie abseits des französischen Heimatmarktes haben dem Mischkonzern VINCI im dritten Quartal Rückenwind beschert.

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Aktien
VINCI
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Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um knapp 5 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt mit 20 Milliarden Euro etwas weniger auf dem Zettel. Für die ersten neun Monate des Jahres ergibt sich damit ein Umsatzanstieg um gut 3 Prozent auf knapp 56 Milliarden Euro. Ergebniszahlen nannte VINCI zum dritten Quartal wie in Frankreich üblich nicht. Die Jahresziele bestätigte der Bau- und Energiekonzern, der auch Flughäfen und Mautstraßen betreibt.

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Die VINCI-Aktie legt an der Börse in Paris zeitweise 0,09 Prozent auf 106,05 Euro zu.

/mis/he

NANTERRE (dpa-AFX)

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
22.10.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.

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