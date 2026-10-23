VINCI-Aktie rutscht ab: Umsatz schlägt Erwartungen, Jahresprognose beibehalten

Bilanz

23.10.26 09:59 Uhr

Die Geschäfte mit Energielösungen sowie abseits des französischen Heimatmarktes haben dem Mischkonzern VINCI im dritten Quartal Rückenwind beschert.

Geschäfte rund um Bauen, Energieanlagen und Flughäfen haben dem Mischkonzern VINCI im Sommer Rückenwind beschert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um knapp 5 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt mit 20 Milliarden Euro etwas weniger auf dem Zettel. An der Börse bewegten die Neuigkeiten die Aktie am Freitag kaum.

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VINCI-Aktie bleibt trotz Umsatzplus unter Druck

Die VINCI-Aktie rutscht in Paris zeitweise 1,04 Prozent auf 104,85 Euro ab. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier rund zwölf Prozent verloren.

Politische Unsicherheit in Frankreich belastet die Stimmung

JPMorgan-Analystin Elodie Rall schrieb, trotz der etwas besser als erwartet ausgefallenen Geschäfte dürften Investoren weiter eher auf die politischen Entwicklungen in Frankreich schauen - und die damit zusammenhängenden Implikationen für die Besteuerung. Sie erwartete daher ohnehin eine gedämpfte Reaktion der Anleger am Markt.

Energieanlagen und Flughäfen treiben das Geschäft

Während die mehr als 70 von VINCIbetriebenen Flughäfen ihren Umsatz im dritten Quartal um mehr als vier Prozent steigerten, legte der Erlös des Konzerns mit Anlagen rund um die Produktion und den Transport von Strom um fast neun Prozent zu. Im Baugeschäft ging es um rund vier Prozent aufwärts.

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VINCI bestätigt Jahresziele

Zahlen zu Gewinn oder Verlust nannte VINCI zum dritten Quartal wie in Frankreich üblich nicht. Allerdings bestätigte das Management seine Jahresziele. So sollen Umsatz, operativer Gewinn und der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn weiter steigen.

NANTERRE (dpa-AFX)