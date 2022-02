Ausblick: AstraZeneca legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AstraZeneca wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,54 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 49,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 11,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,18 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 4,02 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 36,42 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 26,62 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com, Oli Scarff/Getty Images