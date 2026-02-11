Ausblick: Baidu A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bilanz voraus

Baidu öffnet die Bücher. Das erwarten Analysten.

Baidu A gibt am 26.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Baidu A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,93 HKD je Aktie gewesen.

22 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 36,90 Milliarden HKD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 36,41 Milliarden HKD aus.

Die Prognosen von 30 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,56 HKD, gegenüber 8,93 HKD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 37 Analysten durchschnittlich 143,83 Milliarden HKD im Vergleich zu 144,34 Milliarden HKD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

