DAX 25.541 +0,7%ESt50 6.358 +0,9%MSCI World 4.923 -0,7%Top 10 Crypto 11,28 +2,2%Nas 26.820 -0,9%Bitcoin 74.018 +0,8%Euro 1,1347 -0,2%Öl 104,6 -0,7%Gold 4.155 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Bilanz voraus

Ausblick: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Micron wird am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen. Was Experten erwarten.

Micron Technology öffnet am 30.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal.

Werbung

35 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 31,73 USD aus. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 35 Analysten ein Plus von 353,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 51,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 11,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 43 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 73,85 USD aus, während im Fiskalvorjahr 7,59 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 44 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 130,23 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 37,38 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Bangla press / Shutterstock.com

Aktuelle Micron Technology Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Micron Technology Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.