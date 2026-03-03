DAX24.205 +1,7%Est505.880 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 +3,5%Nas22.517 -1,0%Bitcoin61.403 +4,4%Euro1,1640 +0,2%Öl81,17 -1,0%Gold5.182 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Talfahrt der Redcare Pharmacy-Aktie beschleunigt: Online-Apotheke enttäuscht auf ganzer Linie Talfahrt der Redcare Pharmacy-Aktie beschleunigt: Online-Apotheke enttäuscht auf ganzer Linie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bilanz voraus

Ausblick: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

04.03.26 14:49 Uhr
RENK-Aktie vor Bilanzvorlage: Das prognostizieren Experten für den Rheinmetall-Konkurrenten | finanzen.net

So sehen die Prognosen der Experten für die RENK-Bilanz aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RENK
58,86 EUR 2,48 EUR 4,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

RENK wird am 05.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Wer­bung

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,407 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,460 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 422,3 Millionen EUR - ein Plus von 16,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 362,2 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,38 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,530 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 1,35 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf RENK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RENK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: RENK Group AG

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
10.02.2026RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026RENK BuyWarburg Research
07.02.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
06.02.2026RENK BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.02.2026RENK OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026RENK BuyWarburg Research
07.02.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
06.02.2026RENK BuyDeutsche Bank AG
30.01.2026RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.01.2026RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.11.2025RENK HoldWarburg Research
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen