HENSOLDT-Aktie vor Bilanz im Fokus: Was Analysten von den Quartalszahlen erwarten
HENSOLDT steht vor der Zahlenvorlage. Analysten erwarten einen deutlichen Dreh: vom Verlust im Vorjahresquartal zurück in die Gewinnzone.
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HENSOLDT wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,141 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 EUR je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 18,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 549,0 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 650,3 Millionen EUR aus.
Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,82 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,770 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 2,76 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,46 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: HENSOLDT
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|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|01.06.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.