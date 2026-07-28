DAX 25.612 +0,6%ESt50 6.344 +1,5%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,42 +2,5%Nas 25.052 +2,5%Bitcoin 56.290 +1,0%Euro 1,1522 +0,6%Öl 89,3 -1,6%Gold 4.104 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Bilanz voraus

HENSOLDT-Aktie vor Bilanz im Fokus: Was Analysten von den Quartalszahlen erwarten

HENSOLDT-Aktie vor Bilanz im Fokus: Was Analysten von den Quartalszahlen erwarten

HENSOLDT steht vor der Zahlenvorlage. Analysten erwarten einen deutlichen Dreh: vom Verlust im Vorjahresquartal zurück in die Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
83.90 EUR -0.86 EUR -1.01 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

HENSOLDT wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Werbung

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,141 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 EUR je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 18,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 549,0 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 650,3 Millionen EUR aus.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,82 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,770 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 2,76 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,46 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HENSOLDT

Aktuelle HENSOLDT Aktie News

Werbung

HENSOLDT Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.07.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
02.06.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
01.06.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
01.06.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.