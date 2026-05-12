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AUTO1-Aktie dennoch leichter: Absatz und Umsatz legen deutlich zu - Ausblick bestätigt

13.05.26 11:23 Uhr
AUTO1-Aktie dennoch im Minus: Konzern bestätigt Jahresziele nach starkem Quartal | finanzen.net

Der Autohändler AUTO1 hat seinen Wachstumskurs auch im ersten Quartal 2026 fortgesetzt.

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Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte das MDAX-Unternehmen. Demnach soll der Bruttogewinn weiterhin 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro erreichen. Das bereinigte EBITDA wird in diesem Jahr unverändert bei 250 bis 275 Millionen Euro gesehen, und der Absatz bei 940.000 bis 1 Million Autos.

In den Monaten Januar bis März verkaufte AUTO1 248.779 Fahrzeuge - ein Anstieg von 21,9 Prozent im Jahresvergleich. Der Umsatz legte um 25,4 Prozent auf 2,437 Milliarden Euro zu. Der Bruttogewinn kletterte um 22,4 Prozent auf 289,4 Millionen Euro - laut CEO und Mitgründer Christian Bertermann der höchste Bruttogewinn der Unternehmensgeschichte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 3 Prozent auf 59,8 Millionen Euro.

So reagieren Anleger und Analysten

Die Papiere von AUTO1 haben am Mittwoch vorbörslich mit deutlichem Zuwachs auf Quartalszahlen reagiert.

Mit einem Plus von 5,3 Prozent auf Tradegate auf 19,27 Euro verglichen mit dem XETRA-Schluss am Vortag deutet sich im XETRA-Handel der Sprung über die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend an. Im XETRA-Haupthandel am Mittwoch beläuft sich das Minus dann auf 3,17 Prozent bei 17,72 Euro.

Die Analysten der kanadischen Bank RBC betonten das solide Absatzwachstum im ersten Jahresviertel. Der Online-Gebrauchtwagenhändler könnte hier das obere Ende der für 2026 vorgegebenen Spanne erreichen.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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