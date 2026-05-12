Bilanz vorgelegt

Der Autohändler AUTO1 hat seinen Wachstumskurs auch im ersten Quartal 2026 fortgesetzt.

Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte das MDAX-Unternehmen. Demnach soll der Bruttogewinn weiterhin 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro erreichen. Das bereinigte EBITDA wird in diesem Jahr unverändert bei 250 bis 275 Millionen Euro gesehen, und der Absatz bei 940.000 bis 1 Million Autos.

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In den Monaten Januar bis März verkaufte AUTO1 248.779 Fahrzeuge - ein Anstieg von 21,9 Prozent im Jahresvergleich. Der Umsatz legte um 25,4 Prozent auf 2,437 Milliarden Euro zu. Der Bruttogewinn kletterte um 22,4 Prozent auf 289,4 Millionen Euro - laut CEO und Mitgründer Christian Bertermann der höchste Bruttogewinn der Unternehmensgeschichte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 3 Prozent auf 59,8 Millionen Euro.

Vorbörslich gewinnt die AUTO1-Aktie via Tradegate 4,31 Prozent auf 19,20 Euro.

Dow Jones Newswires