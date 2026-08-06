DAX 26.364 +0,9%ESt50 6.538 +0,5%MSCI World 4.974 -0,2%Top 10 Crypto 8,43 -0,3%Nas 26.623 +1,0%Bitcoin 56.420 +1,2%Euro 1,1566 +0,4%Öl 82,0 -0,6%Gold 4.362 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Bilanz vorgelegt

D-Wave Quantum-Aktie sackt ab: Umsatz enttäuscht Erwartungen - weiter rote Zahlen

D-Wave Quantum-Aktie sackt ab: Umsatz enttäuscht Erwartungen - weiter rote Zahlen

Der Quantensektor ist um eine Berichtvorlage reicher: D-Wave Quantum hat seine Bücher geöffnet und die Aktie reagiert prompt auf die Zahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
17.25 EUR 0.22 EUR 1.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

D-Wave Quantum hat am Donnerstag vorbörslich seine Bücher geöffnet. Der Vertreter der Quantencomputerbranche hat in seinem zweiten Geschäftsquartal 2026 abermals rote Zahlen geschrieben. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf -0,13 US-Dollar, nachdem ein Jahr zuvor noch ein Minus von 0,550 US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Damit hielt sich D-Wave schlechter als erwartet, die Analystenschätzungen für das EPS hatte sich im Vorfeld auf -0,085 US-Dollar je Aktie belaufen.

Werbung

Der Umsatz entwickelte sich minimal negativ und fiel von 3,095 Millionen US-Dollar auf 3,076 Millionen US-Dollar an. Experten hatten dem Unternehmen zuvor Erlöse von 4 Millionen US-Dollar zugetraut - diese Erwartungen konnte das Unternehmen ebenso nicht erreichen.

Die Aktie von D-Wave Quantum zeigte sich an der NASDAQ 9,28 Prozent schwächer bei 19,41 US-Dollar.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, T. Schneider / shutterstock.com

Aktuelle D-Wave Quantum Aktie News

Werbung

D-Wave Quantum Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für D-Wave Quantum nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.