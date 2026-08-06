D-Wave Quantum-Aktie sackt ab: Umsatz enttäuscht Erwartungen - weiter rote Zahlen

KI-Nachrichtenüberblick

• D-Wave Quantum verzeichnete im zweiten Geschäftsquartal 2026 erneut rote Zahlen, mit einem Verlust je Aktie von -0,13 US-Dollar, schlechter als die erwarteten -0,085 US-Dollar.

• Der Umsatz sank leicht auf 3,076 Millionen US-Dollar und blieb deutlich unter den erwarteten 4 Millionen US-Dollar.