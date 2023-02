NASDAQ-Aktie PayPal vorbörslich mit Verlusten: PayPal schlägt die Erwartungen - Chef geht zum Jahresende

Für PayPal ist das vierte Geschäftsquartal 2022 mit einem Gewinn je Aktie von 1,24 US-Dollar zu Ende gegangen. Damit verdiente das Unternehmen mehr als am Markt erwartet worden war (1,20 US-Dollar je Anteilsschein), nachdem das EPS vor Jahresfrist noch bei 1,11 US-Dollar gelegen hatte. Der Nettogewinn legte demnach um 15 Prozent auf 921 Millionen Dollar zu.

Der Umsatz lag mit 7,4 Milliarden US-Dollar unterdessen über dem Vergleichswert des Vorjahres, der bei 6,92 Milliarden US-Dollar gelegen hatte. Hier hatten Analysten im Vorfeld auf Erlöse von 7,39 Milliarden US-Dollar gehofft.

Im Gesamtgeschäftsjahr verdiente PayPal 4,13 US-Dollar je Anteilsschein (Vorjahr: 4,60 US-Dollar) bei Erlösen von 27,5 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 25,37 Milliarden US-Dollar). Die Analystenschätzungen für EPS und Umsatz hatten sich zuvor auf 4,08 US-Dollar und 27,52 Milliarden US-Dollar belaufen.

PayPal erklärte im Rahmen der Bilanzvorlage, dass CEO und Präsident Dan Schulman in den Ruhestand treten und das Unternehmen Ende 2023 verlassen werde. Schulman war seit der Trennung von eBay 2015 CEO auf dem Chefposten, will aber im Dezember in den Ruhestand gehen. Er bleibt Mitglied des Vorstands von PayPal.

"Ich bin stolz auf das, was wir bei PayPal erreicht haben, und auf die unglaublich talentierten und engagierten Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite", sagte Schulman in einer Erklärung. "Gemeinsam haben wir Finanzdienstleistungen und E-Commerce neu gedacht und daran gearbeitet, die finanzielle Gesundheit unserer Kunden zu verbessern." Wer ihm nachfolgen werde, sei noch unklar.

Vergangene Woche hatte PayPal bekanntgegeben, angesichts des schwierigen Wirtschaftsumfelds rund sieben Prozent seiner Beschäftigten zu entlassen - rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etliche Unternehmen der Tech-Branche - darunter die Facebook-Mutter Meta, Amazon, Twitter und Alphabet - beschlossen in den vergangenen Wochen und Monaten größere Kündigungsrunden.

Die PayPal-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ zeitweise 0,8 Prozent höher bei 79,05 US-Dollar.



