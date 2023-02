Robinhood-Aktie an der NASDAQ vorbörslich deutlich höher: Robinhood schreibt weiter rote Zahlen

Aktien in diesem Artikel Robinhood 10,05 EUR

Am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen gewährte Robinhood den Anlegern einen Blick in seine Bücher. In diesen standen für das abgelaufene vierte Quartal 2022 erneut rote Zahlen. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf -0,11 US-Dollar, nach -0,490 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Prognose der Analysten hatte sich zuvor auf einen Verlust von 0,147 US-Dollar je Aktie belaufen.

Der Umsatz der Trading-Plattform stieg von 362,7 Millionen US-Dollar im Vorjahresviertel auf nun 380 Millionen US-Dollar. Damit übertraf Robinhood die Expertenschätzungen, die sich für den Umsatz im Vorfeld auf 396,1 Millionen US-Dollar belaufen hatten.

Im gesamten Geschäftsjahr 2022 verbuchte Robinhood einen Verlust je Aktie von 1,17 US-Dollar. Analysten hatten beim EPS eine Verbesserung von -7,490 US-Dollar je Aktie im vorausgegangenen Fiskaljahr auf nun -1,124 US-Dollar je Aktie erwartet. Der Umsatz des Neo-Brokers für das Gesamtjahr lag bei 1,36 Milliarden US-Dollar. Hier hatten die Experten im Durchschnitt 1,37 Milliarden US-Dollar erwartet, nach einem Umsatz von 1,82 Milliarden US-Dollar im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Im vorbörslichen Handel an der NASDAQ bewegt sich die Robinhood-Aktie zeitweise 6,11 Prozent im Plus bei 11,11 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

