Bilanz vorgelegt

Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics hat seine Zahlen für das erste Jahresviertel präsentiert. So sind sie ausgefallen.

Das erste Quartal 2026 ging für den Chipriesen STMicroelectronics mit einem Gewinnplus zu Ende. Das EPS belief sich auf 0,13 US-Dollar - nach 0,07 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum -, Analysten hatten jedoch mehr erwartet: Ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie hatten sich im Durchschnitt auf 0,18 US-Dollar belaufen.

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Seinen Umsatz im Berichtszeitraum bezifferte der Infineon-Konkurrent auf 3,1 Milliarden US-Dollar. Hier hatten sich die Schätzungen der Experten im Vorfeld auf 2,52 Milliarden US-Dollar belaufen, nachdem STMicro im ersten Quartals des Vorjahres 2,39 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte.

STMicro-Aktien zeigen sich vorbörslich auf Tradegate zeitweise 0,32 Prozent schwächer bei 37,54 Euro.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net