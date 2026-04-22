STMicroelectronics-Aktie schwächelt: Gewinn des Infineon-Rivalen steigt - Erwartungen nicht erfüllt
Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics hat seine Zahlen für das erste Jahresviertel präsentiert. So sind sie ausgefallen.
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Das erste Quartal 2026 ging für den Chipriesen STMicroelectronics mit einem Gewinnplus zu Ende. Das EPS belief sich auf 0,13 US-Dollar - nach 0,07 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum -, Analysten hatten jedoch mehr erwartet: Ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie hatten sich im Durchschnitt auf 0,18 US-Dollar belaufen.
Seinen Umsatz im Berichtszeitraum bezifferte der Infineon-Konkurrent auf 3,1 Milliarden US-Dollar. Hier hatten sich die Schätzungen der Experten im Vorfeld auf 2,52 Milliarden US-Dollar belaufen, nachdem STMicro im ersten Quartals des Vorjahres 2,39 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte.
STMicro-Aktien zeigen sich vorbörslich auf Tradegate zeitweise 0,32 Prozent schwächer bei 37,54 Euro.
Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net
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