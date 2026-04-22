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STMicroelectronics-Aktie springt an: Gewinn des Infineon-Rivalen steigt - Erwartungen nicht erfüllt

23.04.26 12:14 Uhr
STMicroelectronics-Aktie mit Kurssprung: Infineon-Rivale macht mehr Gewinn - Erwartungen nicht getroffen | finanzen.net

Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics hat seine Zahlen für das erste Jahresviertel präsentiert. So sind sie ausgefallen.

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STMicroelectronics N.V.
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Das erste Quartal 2026 ging für den Chipriesen STMicroelectronics mit einem Gewinnplus zu Ende. Das EPS belief sich auf 0,13 US-Dollar - nach 0,07 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum -, Analysten hatten jedoch mehr erwartet: Ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie hatten sich im Durchschnitt auf 0,18 US-Dollar belaufen. Unter dem Strich verdiente STMicro 37 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 30 Millionen Dollar im Vorquartal. Die Bruttomarge verschlechterte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 33,8 Prozent, verglichen zu den drei Monaten zuvor.

Seinen Umsatz im Berichtszeitraum bezifferte der Infineon-Konkurrent auf 3,1 Milliarden US-Dollar. Hier hatten sich die Schätzungen der Experten im Vorfeld auf 2,52 Milliarden US-Dollar belaufen, nachdem STMicro im ersten Quartals des Vorjahres 2,39 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte.

STMicro sieht anziehende Nachfrage

Der Chipkonzern STMicroelectronics zeigte sich für die weitere Entwicklung trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten zuversichtlich. So habe das Unternehmen im ersten Quartal eine Erholung der Nachfrage mit starken Bestellzahlen und normalisierte Lagerbestände verzeichnet, berichtete Konzernchef Jean-Marc Chery am Donnerstag in Genf. Für das zweite Quartal erwartet der Manager in der Mitte der Spanne einen Umsatz von 3,45 Milliarden US-Dollar. Dies wäre ein Plus von 11,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und von 24,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Bruttomarge soll 34,8 Prozent erreichen. Das ist mehr als von Analysten geschätzt.

STMicro setzt dabei auf deutliches Wachstum im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Das Unternehmen geht weiter davon aus, dass der Umsatz mit Rechenzentren 2026 deutlich über 500 Millionen und 2027 über einer Milliarde Dollar liegen wird.

STMicro-Aktien steigen in Paris zeitweise um 6,71 Prozent auf 39,97 Euro.

Carolin Ludwig, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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