DAX24.093 -1,1%Est505.842 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,28 -2,6%Nas26.274 +0,1%Bitcoin68.681 -1,0%Euro1,1746 -0,3%Öl107,5 +2,8%Gold4.692 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- Chip-Aktien, Rheinmetall, Weltraum-Aktien, Deutsche Telekom, BuzzFeed, Aramco, DroneShield, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
CEWE-Aktie gibt ab: Höhere Personalkosten belasten Quartalsgewinn CEWE-Aktie gibt ab: Höhere Personalkosten belasten Quartalsgewinn
Vor SpaceX-IPO: AST SpaceMobile enttäuscht mit Zahlen - auch Rocket Lab-Aktien unter Druck Vor SpaceX-IPO: AST SpaceMobile enttäuscht mit Zahlen - auch Rocket Lab-Aktien unter Druck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bilanz vorgelegt

Uniper-Aktie fester: Deutliches Gewinnplus trotz volatiler Gasmärkte

12.05.26 11:16 Uhr
Uniper-Aktie springt an: Starkes erstes Quartal dank stabiler Gas- und Stromerlöse | finanzen.net

Der Energiekonzern Uniper ist mit den Erdgas-Preissprüngen auf den Weltmärkten infolge des Iran-Kriegs im ersten Quartal gut zurechtgekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
44,40 EUR 0,15 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Uniper ist gegenüber extremen Marktbewegungen resilienter aufgestellt als in der Vergangenheit", sagte Vorstandschef Michael Lewis am Dienstag laut Mitteilung in Düsseldorf. "Wir beziehen derzeit kein LNG aus dem Nahen Osten." Das Gas- und LNG-Beschaffungsportfolio sei gegenüber geopolitischen Risiken und daraus resultierenden Marktschwankungen breit aufgestellt.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) betrug im ersten Quartal 407 Millionen Euro nach einem Minus von 139 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Auch das bereinigte Nettoergebnis war wieder positiv und lag bei 231 Millionen Euro, nachdem Deutschlands größter Gasgroßhändler ein Jahr zuvor noch einen Verlust von 143 Millionen Euro verzeichnet hatte. Uniper bestätigte zudem seine Prognose für das Gesamtjahr.

Das schwedische Wasser- und Kernkraftgeschäft des Konzerns habe von einem höheren Preisniveau profitiert, so Uniper weiter. Dies habe an einer geringeren Windstromproduktion und trockenem Wetter in Skandinavien gelegen. Belastend wirkten eine ungeplante Abschaltung des schwedischen Kernkraftwerks Oskarshamn 3. Auch unerwartet geringe Wasserzuflüsse in der deutschen Wasserkraft beeinträchtigten den Angaben zufolge das Ergebnis. Im Gasgeschäft fielen hingegen Optimierungskosten aus den Vorjahren weg. In der Flexiblen Erzeugung halfen höhere Ergebnisbeiträge aus dem britischen Kapazitätsmarkt.

Der Vorstand des Energiekonzerns rechnet für das Gesamtjahr weiterhin mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in Höhe von 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro. Der bereinigte Nettogewinn soll zwischen 350 und 600 Millionen Euro landen. "Selbst wenn die Energiemärkte aufgrund der weiterhin angespannten geopolitischen Situation volatil bleiben, sind wir zuversichtlich, unsere Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 zu erreichen", sagte Finanzchef Christian Barr laut Mitteilung.

Uniper war als größter deutscher Gasimporteur 2022 in Schieflage geraten, als Russland nach dem Angriff auf die Ukraine kein Gas mehr lieferte. Deutschland rettete das Unternehmen mit Milliarden-Beihilfen und wurde quasi Alleineigentümer. Bis Ende 2028 muss Deutschland seine Anteile deutlich reduzieren.

Die Uniper-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,79 Prozent höher bei 44,45 Euro.

/tob/lew/stw/men

DÜSSELDORF (dpa)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Uniper

DatumMeistgelesen

Analysen zu Uniper

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uniper nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen