Volatus Aerospace-Aktie im Fokus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht weniger Umsatz
Das kanadische Luft- und Raumfahrtunternehmen Volatus Aerospace hat am Donnerstag nachbörslich Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt.
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Im ersten Quartal 2026 hat sich der Gewinn von Volatus Aerospace seitwärts entwickelt. Das EPS lag bei -0,01 US-Dollar nach -0,01 CAD im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten den Verlust je Aktie im Vorfeld auf -0,01 US-CAD geschätzt.
Der Umsatz verschlechterte sich daneben von 6,62 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum auf 5,71 Millionen US-Dollar im Berichtsquartal - das war weniger als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 6,07 Millionen CAD belaufen.
Die Aktie von Volatus Aerospace schloss im Handel in Kanada 1,45 Prozent höher bei 0,70 CAD.
Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net
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