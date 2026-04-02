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Bilanz vorgelegt

Volatus Aerospace-Aktie im Fokus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht weniger Umsatz

14.05.26 22:21 Uhr
Volatus Aerospace-Aktie im Fokus: Umsatz unter den Erwarungen - Verluste bleiben | finanzen.net

Das kanadische Luft- und Raumfahrtunternehmen Volatus Aerospace hat am Donnerstag nachbörslich Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt.

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Volatus Aerospace Inc
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Im ersten Quartal 2026 hat sich der Gewinn von Volatus Aerospace seitwärts entwickelt. Das EPS lag bei -0,01 US-Dollar nach -0,01 CAD im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten den Verlust je Aktie im Vorfeld auf -0,01 US-CAD geschätzt.

Der Umsatz verschlechterte sich daneben von 6,62 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum auf 5,71 Millionen US-Dollar im Berichtsquartal - das war weniger als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 6,07 Millionen CAD belaufen.

Die Aktie von Volatus Aerospace schloss im Handel in Kanada 1,45 Prozent höher bei 0,70 CAD.

Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.com, Goinyk Production / Shutterstock.com

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