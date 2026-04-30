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Bilanzausblick

Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

01.05.26 07:06 Uhr
Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor | finanzen.net

Wie Colgate-Palmolive mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Colgate-Palmolive Co.
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Colgate-Palmolive veröffentlicht am 01.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,943 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Colgate-Palmolive noch ein Gewinn pro Aktie von 0,850 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,22 Milliarden USD - ein Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Colgate-Palmolive 4,91 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,82 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,63 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21,30 Milliarden USD, gegenüber 20,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

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05.01.2005Update Colgate-Palmolive Co.: SellBanc of America Sec.
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