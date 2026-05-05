Bilanzausblick

CoreWeave gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

CoreWeave wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

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Die Prognosen von 28 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,905 USD. Dies würde einen Verlust von 14,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem CoreWeave -0,790 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll CoreWeave nach den Prognosen von 28 Analysten 1,97 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 100,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 981,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,761 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,440 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 31 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,52 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,13 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net