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Bilanzausblick

Ausblick: CTS Eventim veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: CTS Eventim veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mit Spannung erwarten Anleger die Bilanz von CTS Eventim.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
57.40 EUR -0.15 EUR -0.26 %
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CTS Eventim wird am 20.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

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In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,580 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CTS Eventim noch 0,450 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 868,2 Millionen EUR gegenüber 795,6 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,29 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,89 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,21 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 3,08 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

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CTS Eventim Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CTS Eventim nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12.08.26 CTS Eventim Buy UBS AG
11.08.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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