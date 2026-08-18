Ausblick: CTS Eventim veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Mit Spannung erwarten Anleger die Bilanz von CTS Eventim.
Werte in diesem Artikel
CTS Eventim wird am 20.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,580 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CTS Eventim noch 0,450 EUR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 868,2 Millionen EUR gegenüber 795,6 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,29 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,89 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,21 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 3,08 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
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CTS Eventim Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.