Bilanzdetails

Commerzbank-Aktie leicht tiefer: Finanzhaus mit starkem Jahresgewinn trotz hoher Umbaukosten

10.02.26 20:16 Uhr
Commerzbank-Aktie leicht tiefer: Finanzhaus mit starkem Jahresgewinn trotz hoher Umbaukosten

Die Commerzbank hat trotz hoher Kosten für ihren Stellenabbau einen Gewinn nur knapp unter Rekordniveau erzielt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
35,41 EUR -0,02 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
76,72 EUR -2,56 EUR -3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutschlands zweitgrößte Privatbank verdiente 2025 netto 2,63 Milliarden Euro, minimal weniger als 2024, und will nun die Aktionäre mit einer höheren Dividende und einem weiteren Aktienrückkauf davon profitieren lassen. An diesem Mittwoch (7 Uhr) legt der DAX-Konzern seine genauen Jahreszahlen vor, um 10.30 Uhr soll Vorstandschefin Bettina Orlopp vor die Presse treten.

2024 hatte die Commerzbank mit knapp 2,7 Milliarden Euro den höchsten Gewinn ihrer Geschichte erzielt. Zeit zum Feiern blieb aber wenig, denn das Übernahmeringen mit der UniCredit hat dem Dax-Konzern turbulente Zeiten beschert. Um die Attacke der italienischen Großbank abzuwehren, peilt die Commerzbank ehrgeizige Renditeziele an. Zudem will sie bis Ende 2027 etwa 3.900 Vollzeitstellen streichen, 3.300 davon in Deutschland, und rechnet dafür einmalig mit Kosten von 700 Millionen Euro.

Im Ringen mit der Unicredit gibt es seit Monaten keine Bewegung. Zwar sind die Italiener mit gut 26 Prozent größter Aktionär bei der Commerzbank und haben über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere gut drei Prozent der Anteile. Doch Unicredit-Chef Andrea Orcel schreckt wegen des hohen Aktienkurses vor einem Übernahmeangebot zurück - ab der Schwelle von 30 Prozent wäre er dazu verpflichtet. Die Bundesregierung, die rund 12 Prozent der Commerzbank-Anteile hält, lehnt eine Übernahme ab und will ihre Aktien nicht verkaufen.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel verliert die Commerzbank-Aktie überschaubare 0,3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Commerzbank AG

