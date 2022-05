Disney-Aktie fällt vorbörslich: Walt Disney übertrifft mit Streaming-Geschäft die Erwartungen

Hohe Ausgaben und Kosten haben Walt Disney zu Jahresbeginn belastet, doch das wichtige Streaming-Geschäft lief besser als erwartet. Verglichen mit dem Vorjahreswert brach der Quartalsgewinn in den drei Monaten bis Ende März um rund die Hälfte auf 470 Millionen Dollar (447 Mio Euro) ein. Das teilte der Unterhaltungskonzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit.

Der Streaming-Service Disney+ gewann allerdings zum Vorquartal 7,9 Millionen Abonnenten und übertraf damit die Prognosen der Analysten. Zum Quartalsende hatte der Netflix-Rivale insgesamt schon 137,7 Millionen Kunden. Die an der NYSE gelistete Disney-Aktie zeigte sich in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel am Mittwoch weit im Plus, am Donnerstag geht es jedoch vorbörslich zeitweise 5,03 Prozent auf 99,92 US-Dollar abwärts. Auch Disneys weitere Streaming-Dienste Hulu und ESPN+ liefen gut.

Zum Vergleich: Netflix hatte Ende März knapp 222 Millionen Kunden. Der große Konkurrent musste im Auftaktquartal jedoch erstmals seit über zehn Jahren sinkende Abo-Zahlen verkraften. Disneys Geschäft ist aber auch viel breiter aufgestellt. So kommt dem Konzern die Erholung seiner Themenparks und Ferienanlagen von der Pandemie zugute.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 verzeichnete Walt Disney einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,08 US-Dollar nach 0,790 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Experten hatten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,19 US-Dollar erwartet.

Beim Umsatz erzielte der Micky-Maus-Konzern einen Wert von 19,25 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten umsatzseitig für das vergangene Quartal 20,05 Milliarden US-Dollar erwartet, nachdem Walt Disney im Vergleichsquartal einen Umsatz von 15,61 Milliarden US-Dollar eingefahren hatte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com, canbedone / Shutterstock.com