GameStop-Aktie mit Kurssprung: Quartalsgewinn auf Rekordniveau überzeugt Anleger
Der Meme-Aktien-Star GameStop hat seine Bilanz vorgelegt. So fielen die Quartalszahlen des Videospielehändlers aus.
Werte in diesem Artikel
• GameStop-Aktie schießt hoch
• Kräftiges Umsatzwachstum
• Nettogewinn auf Rekordhoch
Der Videospielehändler GameStop hat das erste Quartal 2026 mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,66 US-Dollar abgeschlossen. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatten nur 0,09 US-Dollar in den Büchern gestanden. Analysten hatten zuvor mit einem Gewinn je Aktie von 0,16 US-Dollar gerechnet, damit schnitt GameStop besser ab als erwartet.
Daneben wuchs der Umsatz im Auftaktquartal auf 835,3 Millionen US-Dollar, nach 732,4 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist.
Rekordzahlen bei GameStop
Der Nettogewinn kletterte auf 389,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoergebnis von 44,8 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des Vorjahres. Damit wurde unterm Strich der höchste Quartalsgewinn in der Geschichte von GameStop erzielt.
Der Betriebsgewinn belief sich im Berichtsquartal auf 143,3 Millionen US-Dollar - das höchste Betriebsergebnis in einem ersten Quartal in der Geschichte von GameStop. Dagegen war im ersten Quartal des Vorjahres noch ein Betriebsverlust von 10,8 Millionen US-Dollar ausgewiesen worden.
So reagiert die GameStop-Aktie
Die an der NYSE gelistete GameStop-Aktie klettert vorbörslich zeitweise um 11,85 Prozent auf 23,40 US-Dollar.
Thomas Zoller, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net
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