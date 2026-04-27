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QUALCOMM-Aktie steigt zweistellig: Gewinn klettert kräftig trotz leichtem Umsatzrückgang

29.04.26 22:28 Uhr
NASDAQ-Wert QUALCOMM-Aktie steigt zweistellig: QUALCOMM setzt weniger um - Gewinn klettert dennoch kräftig | finanzen.net

Der US-Halbleiterkonzern QUALCOMM hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss seine Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel präsentiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QUALCOMM Inc.
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Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2026 hat sich der Gewinn bei QUALCOMM äußerst positiv entwickelt: Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 6,88 US-Dollar, nach 2,52 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Schätzungen der Analysten, die sich auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,56 US-Dollar belaufen hatten, wurden damit pulverisiert.

Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im abgelaufenen Quartal ein Wert von 10,599 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Das war etwas weniger als im Vorjahr, als QUALCOMM 10,98 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten hatten jedoch mit einem Umsatzrückgang in dieser Größenordnung gerechnet.

Anleger reagierten auf die Zahlenvorlage, indem sie die QUALCOMM-Aktie an der NASDAQ nachbörslich zeitweise um 11,15 Prozent nach oben auf 173,39 US-Dollar schicken.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, jejim / Shutterstock.com

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Analysen zu QUALCOMM Inc.

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02.05.2024QUALCOMM NeutralUBS AG
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30.07.2020QUALCOMM buyDeutsche Bank AG
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02.05.2024QUALCOMM NeutralUBS AG
18.07.2019QUALCOMM Equal WeightBarclays Capital
27.03.2019QUALCOMM NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.07.2018QUALCOMM Market PerformCowen and Company, LLC
18.05.2018QUALCOMM Market PerformCowen and Company, LLC
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05.02.2015QUALCOMM Mkt UnderperformCharter Equity
06.03.2013QUALCOMM verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.04.2012QUALCOMM sellSociété Générale Group S.A. (SG)
22.12.2006QUALCOMM DowngradeJP Morgan
14.11.2006QUALCOMM vom Kauf abgeratenNasd@q Inside

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