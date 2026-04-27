QUALCOMM-Aktie steigt zweistellig: Gewinn klettert kräftig trotz leichtem Umsatzrückgang
Der US-Halbleiterkonzern QUALCOMM hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss seine Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel präsentiert.
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Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2026 hat sich der Gewinn bei QUALCOMM äußerst positiv entwickelt: Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 6,88 US-Dollar, nach 2,52 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Schätzungen der Analysten, die sich auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,56 US-Dollar belaufen hatten, wurden damit pulverisiert.
Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im abgelaufenen Quartal ein Wert von 10,599 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Das war etwas weniger als im Vorjahr, als QUALCOMM 10,98 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten hatten jedoch mit einem Umsatzrückgang in dieser Größenordnung gerechnet.
Anleger reagierten auf die Zahlenvorlage, indem sie die QUALCOMM-Aktie an der NASDAQ nachbörslich zeitweise um 11,15 Prozent nach oben auf 173,39 US-Dollar schicken.
Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net
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