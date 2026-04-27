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Bilanzprognose

Ausblick: Andritz zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

28.04.26 18:49 Uhr
Ausblick: Andritz zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal | finanzen.net

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende Andritz-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
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Andritz wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,910 EUR erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 1,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,78 Milliarden EUR gegenüber 1,76 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,24 EUR, gegenüber 4,67 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 8,19 Milliarden EUR im Vergleich zu 7,88 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andritz AG

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