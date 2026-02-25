DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4800 -2,9%Nas22.772 -1,6%Bitcoin56.746 -1,3%Euro1,1783 -0,3%Öl72,25 +1,8%Gold5.176 +0,2%
Bilanzprognose

Ausblick: BASF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

26.02.26 18:18 Uhr
BASF-Aktie vor Quartalszahlen: Was die Analysten bei Gewinn und Umsatz erwarten | finanzen.net

Demnächst wird BASF die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

BASF lässt sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BASF die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen, dass BASF für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,098 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,880 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll BASF 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,10 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 24,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BASF 18,68 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,81 EUR im Vergleich zu 1,45 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 60,57 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 65,26 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
08:01BASF OutperformBernstein Research
17.02.2026BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026BASF NeutralUBS AG
10.02.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:01BASF OutperformBernstein Research
10.02.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026BASF OutperformBernstein Research
23.01.2026BASF BuyWarburg Research
23.01.2026BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.02.2026BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.2026BASF NeutralUBS AG
26.01.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
23.01.2026BASF HaltenDZ BANK
23.01.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.02.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

