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Bilanzprognose

Ausblick: Plug Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

10.05.26 08:48 Uhr
Ausblick: Plug Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel | finanzen.net

Plug Power zieht Bilanz - das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
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Plug Power wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,097 USD gegenüber -0,210 USD im Vorjahresquartal.

Plug Power soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 139,9 Millionen USD abgeschlossen haben - davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,312 USD, gegenüber -1,420 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 800,9 Millionen USD im Vergleich zu 709,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
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27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

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