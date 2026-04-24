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Bilanzprognose

Ausblick: TRATON präsentiert Quartalsergebnisse

28.04.26 10:22 Uhr
Ausblick: TRATON präsentiert Quartalsergebnisse | finanzen.net

Mit Spannung warten die Anleger auf die TRATON-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
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TRATON wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,711 EUR gegenüber 0,930 EUR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 10,34 Milliarden EUR gegenüber 10,61 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,08 EUR, gegenüber 3,09 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 45,87 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 44,05 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

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